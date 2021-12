Nova USF do Alto do Peru irá atender 16 mil pessoas

A prefeitura da capital entregou, nesta terça-feira, 3, a obra de requalificação da Unidade de Saúde da Família (USF) Nossa Senhora de Guadalupe, na localidade do Alto do Peru.

Segundo informações da prefeitura, a previsão é que a USF vai beneficiar 16 mil pessoas da região. Na inauguração, estiveram presentes o prefeito ACM Neto e o secretário municipal da Saúde, José Antônio Rodrigues Alves.

De acordo com Alves, a USF existe desde 2007 e contava com quatro equipes antes da reforma. As obras ampliaram a estrutura, que conta agora com oito consultórios médicos e quatro odontológicos, sala de vacina, recepção, sanitários, acessibilidade e outros ambientes.

A equipe terá médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal, assistentes sociais e agentes comunitários.

