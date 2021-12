Nova unidade atende público em situação de rua

Com serviços voltados para pessoas em situação de rua e/ou usuários de drogas em extrema vulnerabilidade, foi inaugurada, na tarde desta quinta-feira, 7, na rua Cônego Pereira, na comunidade Pela Porco, bairro das Sete Portas, uma Unidade de Apoio na Rua (UAR).

A unidade integra o programa Corra pro Abraço, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia (SJDHDS), em parceria com a Superintendência de Política sobre Drogas e Acolhimento a Grupos Vulneráveis (Suprad), que contempla as demandas existentes desde o encerramento do projeto Ponto de Cidadania, há 11 meses.

“Meu abrigo é aqui”, diz Fredson Silva, beneficiário do programa há quase cinco anos. “O Corra ajuda a gente há algum tempo, agora podemos tomar banho e ainda tem cafezinho”, conta. Durante a inauguração os usuários da UAR participaram de oficina de grafite.

Atendimento

A unidade funciona de segunda-feira a quinta-feira, das 14h às 18h, ofertando equipe multiprofissional com assistentes sociais, psicólogos e redutores de danos, além de local para banho e oficinas para cerca de 30 pessoas sobre saúde e arte-educação.

Segundo Iago Lobo, supervisor de equipe da unidade, o local escolhido faz parte da observação da equipe de profissionais como território de maior concentração de pessoas em vulnerabilidade.

“Esta região já possuía uma população significativa, além de ter uma grande circulação de pessoas em vulnerabilidade”, relata Iago. No dia 13, será inaugurada a UAR no Comércio, na praça Marechal Deodoro.

Para Emanuelle Silva, diretora de prevenção e redução de danos da SJDHDS, o programa aposta em garantir a cidadania dos usuários. “Nós entendemos que essas pessoas devam ser tratadas em espaços comunitários e em articulação com diversos serviços públicos”, reforça.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

