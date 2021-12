A polícia ocupa o bairro do Engenho Velho da Federação nesta sexta-feira, 11. Essa é a primeira atuação da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), criada na última quarta, 9 para combater o crime organizado.

A ação é realizada em localidades da Baixa da Égua, Forno e Lajinha. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, o trabalho tem o objetivo de restabelecer a tranquilidade na região. "É uma tropa de pacificação. Então, o propósito não é o enfrentamento, mas se tiver necessidade, estamos preparados. Contudo, o mais importante é a sensação de segurança que a população tem com a presença mais intensa da polícia no local", explicou em entrevista para uma emissora de televisão.

A ocupação foi realizada após o setor de inteligência da polícia identificar a intensa ação criminosa na região, onde há histórico de brigas de facções rivais. O trabalho é preventivo para evitar novos confrontos. Segundo o comandante, não há previsão para a Patamo deixar o local.

A ocupação foi realizada após o setor de inteligência da polícia identificar a intensa ação criminosa na região, onde há histórico de brigas de facções rivais. O trabalho é preventivo para evitar novos confrontos. De acordo com a SSP, a Patamo vai continuar no local até domingo, 13.

Sessenta policiais participam da ação, que conta também com o apoio do Grupamento Aéreo (Graer). Um drone também faz o mapeamento e monitoramento das entradas e saídas do bairro.

Nova tropa da PM ocupa o Engenho Velho da Federação | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo