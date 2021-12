Nova tarifa já vale para ônibus e metrô

O ano começou com mudanças no sistema de transporte público de Salvador. O metrô, que funcionava de maneira gratuita desde junho de 2014, quando foi inaugurado, iniciou, neste sábado, 2, a cobrança de passagens e a integração com o sistema de ônibus da capital baiana.

Além disso, a tarifa dos ônibus passou de R$ 3 para R$ 3,30 (reajuste de 10%), mesmo valor aplicado no sistema metroviário. O aumento da tarifa de transporte público entre dezembro do ano passado e o início de 2016 foi registrado também em outras nove capitais do Brasil (leia mais abaixo).

No metrô, o início da cobrança foi marcado por movimento tranquilo de passageiros nas estações e sem longas filas para compra de bilhetes. Entretanto, o fluxo de passageiros deve ser maior a partir da próxima segunda-feira, pois muitas pessoas ainda estão fora da capital baiana por conta do feriado prolongado do Réveillon.

Usuários do metrô consideram justo o valor cobrado pela passagem, enquanto quem usa o ônibus reclama da nova tarifa.

"Temos um transporte rápido e de qualidade, que é o metrô. O preço está dentro do aceitável", disse o supervisor de produção Luiz Carlos Gomes, 40.

A inspetora de fabricação Marlene Carvalho, 38, concorda. "Para início de cobrança, é até bom que seja igual ao valor dos ônibus, para não confundir muito as pessoas e facilitar a integração", diz ela.

Para o pedagogo Rodrigo Fraga, a estrutura do metrô justifica o valor. "São muitos funcionários e os trens tem uma excelente estrutura, com ar condicionado. É superior ao sistema de ônibus, o preço não poderia ser menor", diz.

Funcionamento

Segundo o diretor-presidente da CCR Metrô Bahia, Luis Valença, o sistema já funciona com novo horário desde a inauguração da estação Pirajá, no último dia 22 de dezembro. De segunda a sexta-feira, o metrô opera das 5h30 às 22h e aos sábados das 5h30 às 14h30, no trecho Lapa-Bom Juá.

Já o trecho Bom Juá-Pirajá segue em operação assistida, de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h e aos sábados, das 8h às 14h30, de maneira gratuita. O usuário que embarcar na Estação Pirajá e quiser seguir para a Lapa terá de desembarcar em Bom Juá para pegar outro trem.

"Aos domingos e feriados, todas as estações estão fechadas para a implantação dos novos sistemas, das obras de ampliação, assim como os testes dos trens novos", explica Valença.

A venda de cartões para o metrô foram iniciadas no último dia 21 de dezembro, como forma de evitar longas filas quando a cobrança fosse iniciada. Luis Valença revelou que, até a última quinta-feira, 11,5 mil cartões foram adquiridos por usuários.

"São vários tipos de cartões, cada um com uma finalidade. O mais importante é o integração, que permite acessar trem e ônibus no intervalo de duas horas", diz.

