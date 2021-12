Nova tarifa de ônibus passa a custar R$ 3,60 a partir de hoje

O novo valor da tarifa de ônibus de Salvador foi divulgado pela prefeitura de Salvador na noite deste domingo, 1º, por volta das 22h, passando de R$ 3,30 para R$ 3,60, já a partir desta seunda-feira, 2.

O prefeito ACM Neto e o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, estiveram reunidos para tratar o assunto e confirmaram a correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), base para cálculo da inflação oficial do país em 2016, que foi da ordem 6,5%.

“O reajuste equivale ao índice do IPCA relativo ao ano de 2016, e tem como base o contrato de concessão com as empresas de transporte público que operam na cidade, que prevê correções anuais com base na inflação”, consta do comunicado enviado pela prefeitura.

Ainda de acordo com a nota, “a Secretaria de Mobilidade (Semob) lembra que, ao contrário de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, a tarifa do transporte público em Salvador não recebe qualquer subsídio por parte da prefeitura e, mesmo assim, é mais barata do que nessas duas metrópoles”.

O prefeito ACM Neto tinha afirmado mais cedo que não existia possibilidade de manter o valor da passagem em R$ 3,30: “Não há hipótese de congelar. São Paulo tem subsídios, Salvador não tem. Temos um contrato a cumprir. A discussão vai ser finalizada hoje [ontem] por mim e Fábio Mota. Vamos conversar para fechar. Os estudos foram concluídos”.

O prefeito se referiu aos resultados das consultorias feitas para avaliar se há desequilíbrio econômico no sistema.

Tanto a prefeitura quantos os donos de empresas de ônibus contrataram consultorias especializadas no tema para avaliar o contrato firmado em 2014, que já previa o reajuste e o estudo.

Na semana passada, o diretor-executivo da empresa Salvador Norte, Horácio Brasil, informou ao A TARDE que o número de passageiros transportados pelas três operadoras do sistema caiu de 28 milhões para 22 milhões entre 2014 e 2016.

Para Luana Santos, que pega ônibus para estudar e trabalhar, o aumento da passagem não se justifica, se comparado com o serviço oferecido. Ela relatou que os veículos que são utilizados não melhoram e que, além disso, alguns não param nos pontos, o que dificulta ainda mais a vida de quem depende do meio de transporte. Luana classifica o aumento como "péssimo" e "abusivo".

Sirlei Damasceno, que também depende dos coletivos para trabalhar, reforça a fala de Luana. Ela acredita que para ter tido o reajuste seria necessário que o transporte tivesse uma melhor qualidade. "O serviço também deveria melhorar, porque os ônibus estão sempre cheios", afirmou.

