Nova tarifa de ônibus deve ser definida até segunda

O percentual de reajuste da tarifa de ônibus deve ser definido até a próxima segunda-feira, 2. O prazo foi estabelecido pelo prefeito ACM Neto durante coletiva no segundo dia de shows de Réveillon na noite desta quinta-feira, 29.

"Nós temos até segunda-feira para bater o martelo e anunciar. Eu me reuni com o secretário Fábio Mota, nós estamos com um estudo praticamente pronto do que foi feito de análise econômica da concessão. Eu tenho colocado que nosso limite será conceder a imposição inflacionária e a tendência é essa. Mas, não há ainda uma decisão tomada", disse.

Pela correção da inflação, a passagem seria de R$ 3,60, mas Neto disse que é precipitado falar em valores e que ainda não há uma tarifa definida. "Se for cumprir o que está no contrato, esse é o nosso espírito, repondo a inflação, seria R$ 3,60, mas essa decisão ainda não está tomada. Por isso, precisa aguardar. Qualquer especulação agora seria irresponsável. Até segunda-feira iremos anunciar".

