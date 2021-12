Nova sinalização começa a ser instalada na Zona Azul de Salvador

O sistema de QR Code é uma das novidades da sinalização que começou a ser instalada na Zona Azul de Salvador. Além da marca do Zona Azul Digital, as placas trazem o código para que o motorista possa saber quais empresas credenciadas no sistema de pagamento por aplicativo.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as áreas e horários dos estacionamentos públicos da cidade. As mais de 12 mil vagas de Zona Azul serão divididos em curta duração e multi-hora. A primeira tem prazo de duas horas e, na segunda, é possível deixar os veículos por até duas, seis ou 12 horas.

Os preços já cobrados atualmente serão mantidos em R$ 3 por 2h, R$ 6 por 6h e R$ 9 por 12h. Em eventos, a cobrança pode variar de R$ 10 a R$ 20, dependendo da sinalização.

“É muito importante que o condutor observe as regras de estacionamento sinalizadas nas placas. Fora do período estabelecido, ninguém está autorizado a cobrar naquela área”, alerta o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller. O condutor que se sentir intimidado por algum guardador clandestino pode acionar a autoridade policial.

Já o período de vigência de Zona Azul em alguns espaços da cidade será alterado. Um exemplo é a região da orla, onde os estacionamentos passam a ser das 7h à meia-noite, em todos os dias da semana.

