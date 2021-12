Nova sede da FGM será inaugurada na Barroquinha nesta 2ª

A nova sede da Fundação Gregório de Mattos (FGM) será inaugurada nesta segunda-feira, 7, às 18h30, em solenidade que contará com a presença do prefeito ACM Neto.

O novo equipamento cultural está localizado no prédio onde funcionava o antigo Hotel Castro Alves, na ladeira da Barroquinha, em Salvador. As obras receberam um investimento de R$ 10,4 milhões.

A nova sede da FGM será mais um equipamento cultural da capital baiana que, integrado a outros em funcionamento, irá compor o Quarteirão das Artes.

O espaço terá duas salas de ensaio, o Café Teatro Nilda Spencer e a Sala Nelson Maleiro, de característica multiuso, onde acontecerão as reuniões do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

adblock ativo