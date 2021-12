Nova rua Miguel Calmon é inaugurada nesta sexta

A nova rua Miguel Calmon foi inaugurada na manhã desta sexta-feira, 20. A entrega contou com a presença do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, e também do presidente da Associação Comercial, Mário Dantas. As intervenções foram realizadas pela Prefeitura de Salvador, que visa reocupar o Centro Histórico, foco inicial do programa #vemprocentro.

"De uma vez por todas, é chegada a hora de gente fazer uma grande virada para o Centro Histórico. E essa virada passa pelos investimento de R$300 milhões que a Prefeitura faz em toda a região. E o Comércio tem a nossa atenção especial, com várias ações já entregues, como essa de hoje, outras que estão em andamento e as que ainda vão acontecer", conta o prefeito ACM Neto.

Entre as obras implementadas na rua Miguel Calmon,foram feitas melhorias na pavimentação e serviço de macro e microdrenagem, além da inserção de um novo mobiliário urbano e ciclovia de 1,1 km, do Mercado Modelo até a entrada do Plano pilar. Essas intervenções contaram com o investimento de R$ 4,8 milhões, com recursos oriundos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, e também incluiu a revitalização da praça Riachuelo, que agora conta com piso intertravado.

Houve também a plantação de 91 novas árvores de espécies de médio porte. As calçadas agora possuem concreto lavado com detalhes em pedras portuguesas e itens de acessibilidade, como piso tátil, passagem de pedestres e rampas. A iluminação conta agora com lâmpadas de LED.

Essas intervenções na rua Miguel Calmon fazem parte do projeto Ruas Completas, conduzido no Brasil pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e pela entidade World Resources Institute (WRI), em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (ICS).

Novo camelódromo na Calçada

Novo camelódromo tem capacidade para abrigar 75 barracas

A Calçada também contou com inaugurações nesta sexta. Com a presença do prefeito ACM Neto, pelo vice Bruno Reis e pelo secretário municipal de Ordem Pública, Felipe Lucas, foi apresentado o novo camelódromo.

O equipamento contou com um investimento municipal de R$ 210 mil. O camelódromo conta com bancas desmontáveis, que possuem coberturas que garantem proteção do sol e da chuva. O espaço possui capacidade para abrigar 75 barracas, com antigos e novos comerciantes. O equipamento possui um novo paisagismo, iluminação e pavimentação, com implantação de piso intertravado numa área de 500m².

