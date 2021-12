Nova regulamentação sobre bagagem passa a vigorar em Salvador

A fiscalização do despacho das bagagens de mão em embarque para voos domésticos teve início nesta quarta-feira, 8, no Aeroporto Internacional de Salvador. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), a ação tem o objetivo de orientar os passageiros, e será realizada até o próximo dia 22. As regras só serão alteradas no dia seguinte, 23,

Nas normas anteriores, o tamanho das bagagens era um critério imposto pelas próprias companhias aéreas, variando de uma para outra. No entanto, para evitar possíveis transtornos, uma nova medida padrão será implementada pela Abear. Com isso, as malas portáveis necessitarão ter o peso máximo de 10 quilos e dimensões de, no máximo, 55 centímetros (cm) de altura por 35 cm de largura e 25 cm de profundidade.

No total, 15 aeroportos irão aderir às mudanças, sendo duas semanas voltadas para a orientação dos viajantes. Para as malas que estiverem fora das medidas apresentadas pela associação, o despacho no check-in será obrigatório, podendo ser cobrada uma taxa de, no mínimo, R$ 59, que poderá variar entre as companhias e a franquia de viagem contratada pelo passageiro.

