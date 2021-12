Nova proposta pode pôr fim à greve dos professores

Professores da rede estadual de ensino já admitem encerrar o movimento grevista que dura 114 dias e vem progressivamente perdendo o apoio de pais e alunos. Com isto, os dirigentes da APLB decidiram apresentar nova proposta ao governo do Estado com a indicação, inclusive, da possibilidade de o movimento vir a ser encerrado após a assembleia de sexta-feira, 3.

A nova proposta foi elaborada durante uma assembleia, na manhã de quarta, 1º, no Colégio Central, no bairro de Nazaré. Caso seja aceita, as aulas recomeçam amanhã, segundo informação de Rui Oliveira, presidente do sindicato da categoria.

A nova proposta contempla os seguintes itens: a readmissão dos professores do Reda; a suspensão dos processos administrativos dos professores em estágio probatório; pagamento dos salários atrasados; retorno da contribuição mensal ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado da Bahia (APLB); a retirada dos processos judiciais contra a APLB e a abertura da mesa para nova negociação do reajuste salarial.

Propostas econômicas - O secretário de Comunicação do Governo Estadual, Robinson Almeida, pontuou a necessidade de constar no acordo definições sobre os reajustes. “É preciso dizer quais são as propostas econômicas”, apontou Almeida.

O governo propõe novos reajustes de 7% em novembro deste ano e março de 2013. Somado ao reajuste de 6,5% em janeiro, o ganho final para os docentes seria de 22% a 26%.

De acordo com Rui Oliveira, o objetivo é que a categoria não saia prejudicada. O documento com os itens da proposta deve ser entregue nesta quinta, 2, à tarde, para a Secretaria de Educação do Estado. Na terça, 24, o Ministério Público do Trabalho (MPT) foi convidado pelos docentes para intermediar as negociações.

Rui Oliveira disse que a mediação do MPT e do arcebispo de Salvador, dom Murilo Krieger, contribuíram para findar a greve.

