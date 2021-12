Nova procuradora-geral de Justiça da Bahia toma posse nesta sexta-feira

A promotora de Justiça Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti toma posse do cargo de procuradora-geral do Ministério Público do Estado da Bahia nesta sexta-feira, 6. A cerimônia será realizada na sede do MP, no Centro Administrativo, às 17h. A promotora, natural de Inhambupe, foi escolhida pelo governador Rui Costa para chefiar o Ministério Público do Estado nos próximos dois anos.

Ela é a segunda mulher eleita para ocupar o cargo e substituirá a atual procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado, que comandou o MP nos últimos quatro anos. Norma Angélica integrou a lista tríplice eleita no dia 7 de fevereiro, composta também pelos promotores de Justiça Pedro Maia e Alexandre Cruz.

A nova procuradora-geral de Justiça tem 62 anos e ingressou no Ministério Público do Estado da Bahia em 1992. Foi promotora de Justiça em Ibitiara, Araci, Cícero Dantas e Alagoinhas, sendo promovida para Salvador em 1999. Coordenou o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais (Caocrim). Norma também foi presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb) e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).

