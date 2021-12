Nova praça da Inglaterra é inaugurada nesta terça-feira

Será inaugurada nesta terça-feira, 18, às 14h30, a praça da Inglaterra, localizada no Comércio. A obra faz parte de mais uma etapa de requalificação do Centro Antigo de Salvador. O ato irá contar com a presenta do prefeito ACM Neto, que também irá assinar a ordem de serviço para requalificação da praça Cairu.

As intervenções da praça foram feitas através da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), em uma área de 3.947,50 m², que é dividida em dois espaços na avenida Estados Unidos. O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e o investimento gira em torno de R$ 1,200 milhão.

Durante a obra, a antiga estrutura foi totalmente demolida e foram implementadas terraplanagem do solo e inserção de novo piso em pedras portuguesas. A pavimentação asfáltica foi refeita e houve reposição de postes de concreto, instalação de meio-fio, além de requalificação do sistema de drenagem e novo paisagismo.

A história

A praça da Inglaterra é integrante do antigo Bairro das Nações, atualmente chamado de Comércio, e durante quatro séculos foi o principal centro econômico de Salvador. O local faz parte da segunda década do século XX, momento em que mudanças urbanísticas foram inseridas na capital baiana pelo governador J. J. Seabra. A praça foi uma das primeiras estruturas instaladas, após o aterramento deste trecho da Cidade Baixa.

Próximas intervenções

Ao fim das obras na praça da Inglaterra, iniciam-se nesta terça as ações na praça Cairu. Porém, em Salvador também estão sendo realizadas requalificações na rua Miguel Calmon e no Terreiro de Jesus. Foi dada a ordem de serviço para a revitalização da avenida Sete e da praça Castro Alves.

O bairro do Comércio também receberá o Arquivo Público Municipal e o Museu da Música Brasileira. As implementações estão em fase de projetos e captação de recursos e serão inseridas num conjunto de prédios localizados nas imediações da praça Cairu.

adblock ativo