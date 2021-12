Nova pista é inaugurada na avenida Paralela

Uma nova pista de rolamento foi inaugurada, na manhã desta quarta-feira, 20, nas imediações do Hospital Sarah Kubitschek, na avenida Paralela. A intervenção, entregue pelo governador Rui Costa, visa melhorar o trânsito de veículos na região.

A pista está localizada em um dos principais corredores de tráfego da capital baiana, por onde passam milhares de veículos que transitam a partir da Av. Tancredo Neves, além da orla, pelo bairro do Costa Azul.

Também é um trecho utilizado pelos condutores que saem da avenida Tancredo Neves em direção à avenida Luís Eduardo Magalhães, que faz ligação com a região da BR-324 e o Retiro - por sua vez uma via de acesso para a Cidade Baixa e o subúrbio ferroviário.

Outros que deverão ser beneficiados são os motoristas e passageiros do transporte coletivo que se deslocam para o bairro do Imbuí, e que têm enfrentado trechos de intenso congestionamento em diversos horários nos dias úteis.

Obras

Para o início das obras da nova faixa na Av. Paralela, que duraram cerca de cinco meses, algumas intervenções tiveram que ser feitas para diminuir os transtornos e agilizar a conclusão dos trabalhos.

Parte do talude que separava a área do hospital Sarah da pista da Paralela foi removida e uma contenção foi construída em solo grampeado, com o recobrimento vegetal.

A passarela existente no local foi estendida, assim como a parada de ônibus foi relocada. A calçada foi requalificada, com instalação de piso tátil. Segundo dado do governo estadual, ao todo, R$ 5,3 milhões foram investidos na obra.

"A intervenção vai desafogar o trânsito no local, que em muitos momentos do dia acabava sendo um gargalo. Quem passa todos os dias por aqui perceberá a melhora. Essa obra vai funcionar de maneira integrada com outra intervenção, que acontecerá do outro lado da Paralela, no sentido centro. Oferecer mais mobilidade e conforto à população é o nosso objetivo", afirmou o governador Rui Costa.

"Acredito que, como o trânsito afunila neste trecho, a construção de uma nova pista é importante para facilitar a vida do motorista", comentou o condutor Jonas Carlos, 44.

