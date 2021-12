Nova passarela no CAB é entregue nesta sexta

A nova passarela da estação do metrô no Centro Administrativo da Bahia (CAB) foi entregue pelo governador Rui Costa na manhã desta sexta-feira, 9. O equipamento possui 2,65 metros de largura e foi criado de acordo com as normas técnicas vigentes e regras de acessibilidade.

O equipamento possui rampas acessíveis, guarda-corpo em aço carbono, corrimãos em aço inox, além de escadas fixas e rolantes.

Vinte e uma câmeras de segurança foram instaladas na região. O investimento total foi de aproximadamente R$ 6 milhões.

Na próxima semana, está prevista a entrega da passarela do Imbuí "quando também vou dar ordem de serviço para a construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade de Imbuí/Boca do Rio", disse o governador anunciando também que a passarela de Pituaçu será aberta no dia 22 deste mês.

