Nova passarela na Estação Detran facilita travessia da avenida ACM

Logo cedo, seguindo o percurso que faz para chegar ao trabalho, a encarregada de setor Zélia Fias, de 49 anos, caminhava pela nova passarela da Estação Detran do metrô, inaugurada nesta terça-feira, 10, facilitando a rotina de quem precisa atravessar a avenida Antônio Carlos Magalhães.

“É uma estrutura importante para nosso acesso e que deve ser conservada pela população, já que toda essa construção é para nossa utilização. Espero, também, que mantenham a segurança, porque não adianta ter um bom acesso e ficarmos vulneráveis”, afirmou.

Até o primeiro semestre do ano que vem, segundo o governador Rui Costa, outras passarelas que foram remanejadas durante as obras da Linha 2 serão substituídas por novas estruturas.

A passarela contou com um investimento de R$ 6 milhões e representa mais conforto e segurança à população, incluindo iluminação em LED, 15 câmeras de monitoramento interligadas ao Centro de Controle Operacional da CCR Metrô Bahia e ronda do corpo de segurança.

“Outras passarelas que estão sendo construídas da Linha 2 também contarão com câmeras”, pontuou o chefe do Poder Executivo, que aproveitou para divulgar o novo modelo de processamento computadorizado de captação de imagens que será licitado junto com a CCR.

“Se uma pessoa com mandado de prisão em aberto transitar pelas estações e passarelas, poderá ser identificada e as imagens serão enviadas à polícia”, destacou Rui.

Também foi entregue aos usuários do metrô um bicicletário com 54 vagas. O uso do espaço é gratuito, precisando apenas realizar cadastro no local.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

