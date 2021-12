Nova passarela liga metrô ao Imbuí, Cabula e Narandiba

Usuários do metrô da capital baiana já têm uma nova passarela disponível no sistema. O equipamento, com 395 toneladas, 4,05 metros de largura e 580 metros de extensão, na Estação Imbuí, foi entregue nesta quinta-feira, 15.

Construída em 15 meses, a passarela faz integração da estação do metrô com Imbuí, Cabula e Narandiba. Em termos de acessibilidade, o equipamento possui escada rolante, piso tátil e sinalização em braile no corrimão para deficientes visuais e três rampas de acesso.

Foram instaladas 20 câmeras e eficiência energética nas escadas rolantes, que operam com velocidade reduzida sem usuários. A obra custou cerca de R$ 22 milhões. Ainda serão inauguradas cinco passarelas.

No próximo dia 23 (sexta-feira), está prevista a entrega do terminal de ônibus de Pituaçu e, na primeira quinzena de abril, a Estação de Metrô do Aeroporto. “Em abril e maio, entregaremos outros terminais e passarelas. Após essa etapa, construiremos cinco quilômetros de linha do metrô, de Pirajá a Águas Claras, chegando a 42 quilômetros”, disse o governador Rui Costa.

Saúde

Durante a inauguração, o governador também anunciou uma série de ações que serão realizadas na área da saúde pública. Serão construídos novos postos de saúde, em bairros como Imbuí, Boca do Rio, Cajazeiras, San Martin e Pau Miúdo, com ordem de serviço ainda este mês.

As policlínicas de Escada, no subúrbio ferroviário, Paulo Afonso, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Jacobina, Barreiras, Itabuna e Vitória da Conquista também receberão ordem de serviço no mês de abril.

Mais intervenções

Está previsto o aumento de 30 leitos no Hospital da Mulher, a conclusão da licitação de duplicação do Hospital Batista Caribé e a inauguração do Hospital Couto Maia, em Cajazeiras, ainda este semestre.

As policlínicas de Valença, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Alagoinhas também serão inauguradas. Além dos 26 milhões que serão investidos em obras no Hospital Roberto Santos.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

