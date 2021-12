Nova Orlando Gomes agrada a motoristas

O trecho da Linha Vermelha que liga a avenida Paralela a Piatã e que compreende a avenida Orlando Gomes, duplicada, requalificada e inaugurada no último domingo, 5, foi aberto para tráfego nesta segunda-feira, 6. Os motoristas ganharam uma nova ligação que vai ajudar a fugir de pontos de congestionamento e melhorar a mobilidade da capital baiana.

O executivo de vendas Luiz de Jesus, 35, aprovou a obra. "Melhorou bastante o trânsito. Moro aqui e acho que vai valorizar os imóveis da região também", disse.

O estudante do Senai Cimatec Yuri de Oliveira, 16, acredita que a via veio para resolver os engarrafamentos provocados pelos veículos de transporte escolar que atuam na escola. "São muitas vias agora. Quando era uma via só, tinha um engarrafamento muito grande".

A coordenadora de curso, Carla Melo, 31, acredita que vai melhorar, mas, como era o primeiro dia, não dava para avaliar. "Mas, em relação ao fluxo de veículos na frente do Senai Cimatec, está melhor".

A equipe de A TARDE percorreu a via e encontrou boa fluidez nos dois sentidos na tarde desta segunda. A Transalvador vai monitorar o trânsito na região. Segundo o órgão de trânsito, serão feitas rondas regulares dos agentes de trânsito e serão implantados equipamentos de fiscalização eletrônica.

Será um par de radares em cada lado da via que ainda está sendo instalado e não há previsão de início de funcionamento. A velocidade permitida é de 70 km/h e já tem placas sinalizando ao longo da via.

Linha Vermelha

A Linha Vermelha formada pela avenidas Orlando Gomes, já entregue, e a 29 de Março, com mais de 44% de obras concluídas, terá 13 quilômetros de extensão e conta com seis viadutos, pontes, ciclovias e pista dupla com três faixas cada, com uma exclusiva para o transporte sobre rodas (BRT).

A nova via tem investimento total de R$ 581,5 milhões e vai ligar Paripe a Piatã, beneficiando moradores dos bairros de Trobogy, Mussurunga, Bairro da Paz, Jardim Nova Esperança, Águas Claras e Cajazeiras.

"As vias, além de melhorar a mobilidade, vão estimular empreendimentos na região e geração de emprego e renda", disse o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins. A reportagem tentou contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), mas não obteve sucesso.

Para quem trabalha em condomínios da região, as queixas são a dificuldade com transporte público e a insegurança. "Os ônibus demoram ou passam no viaduto e não param no ponto, além dos assaltos, pois é deserto perigoso", relatou a cuidadora Célia Cerqueira, 55.

Segundo a Polícia Militar (PM), o policiamento na região é realizado pela 15ª e 39ª Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPM), que realizam o radiopatrulhamento (viaturas em rondas) diuturnamente.

A PM ainda atua na área com o apoio da Operação Gêmeos, da Rondesp Atlântico e da Operação Apolo. Ocorrências devem ser registradas na delegacia do bairro ou pelo disque denúncia: 3235-0000.

