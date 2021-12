Nova orla do Rio Vermelho é entregue com festa

A quatro dias da festa de Iemanjá, o bairro conhecido por ser um berço cultural da capital baiana e reduto da boemia ganhou uma nova orla, após revitalização iniciada há sete meses.

Shows musicais com Ana Mametto, Márcia Castro e Amanda Santiago saudaram a Rainha das Águas durante a festa de inauguração, iniciada no final da tarde desta sexta-feira, 29, na praia da Paciência.

Após os transtornos vividos durante as obras, moradores e comerciantes voltarem a sorrir. "Tinha muito engarrafamento. Era o ônus até chegar o bônus. O bairro ficou convidativo para turistas e moradores", disse Janaira Nogueira,33, residente no Morro das Vivendas.

A estrutura física, agora, conta com novos calçadões, praças com iluminação em LED, ciclovia e uma nova quadra de esportes com grama sintética. Piso compartilhado, paisagismo e galerias subterrâneas de energia e telecomunicações compõem a nova configuração do bairro entregue à população. "Visualmente, ficou muito bonito", elogiou o engenheiro Silvio Dário.

"Com a obra, diminuiu a clientela e os estacionamentos. Mas, agora, a praça está linda e o fluxo aumentou", comemorou Miriam Santana, 47, vendedora de tapioca na praça Caramuru.

Para o presidente da Colônia de Pescadores, Marcos Santos, o bairro ganhou vida. "O Rio Vermelho estava há 12 anos sem intervenções", disse.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana, a obra teve um investimento de R$ 60 milhões e contou com 700 operários, que trabalharam intensamente para que fosse concluída antes da festa de Iemanjá.

Prefeito ACM Neto inaugura a nova orla do Rio Vermelho - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Vela

"Após o Carnaval, a praça Caramuru será coberta com uma vela de barco, homenagem aos pescadores. No dia 2, haverá uma surpresa no mirante com Carlinhos Brown", antecipou o prefeito ACM Neto.

O trânsito do bairro conta com radares entre a curva da Paciência e o largo da Mariquita, com velocidade permitida de 40 km/h. A rua Odilon Santos tem velocidade de 50 km/h. As vias interditadas foram reabertas, à exceção da Vieira Lopes.

Com faixas e cartazes, integrantes do movimento Rio Vermelho em Ação se posicionaram contrários, gritando "Cadê o projeto?", durante o discurso de ACM Neto.

Houve empurra-empurra entre simpatizantes do prefeito ACM Neto e alguns manifestantes.

adblock ativo