Nova orla de Itapuã e Piatã será entregue sexta-feira

A nova orla de Itapuã e Piatã será inaugurada na próxima sexta-feira, 23, com shows gratuitos, a partir das 17h30, na praça Dorival Caymmi (em frente à igreja de N. Sra. da Conceição de Itapuã).

As obras de infraestrutura serão entregues pelo prefeito ACM Neto, com apresentação de cinco atrações, entre artistas de palco e reconhecidos grupos musicais.

As Ganhadeiras de Itapuã abrem a programação, com sambas e letras que contam a história do bairro. Depois, o músico e compositor Danilo Caymmi sobe ao palco, interpretando sucessos próprios e canções eternizadas pelo pai, Dorival Caymmi.

A banda Duas Medidas leva repertório com axé, MPB, funk, forró e influências latinas. A Orquestra de Pandeiros e o grupo Malê Debalê também se apresentam.

Intervenções

Com investimento de R$ 28,1 milhões, as obras entre o clube do Sesc-Piatã e a subida do Abaeté somam 3,1 km. Entre as melhorias, ciclovia, calçamento, iluminação, novos quiosques e restauro da Sereia e do busto de Caymmi.

