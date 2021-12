Nova orla de Itapuã e Piatã é entregue ao público com festa

A festa de inauguração da nova orla de Itapuã e Piatã começa, às 16h30 desta sexta-feira, 23, com uma caminhada, mas a programação especial conta com apresentações de Danilo Caymmi, banda Duas Medidas e os grupos Malê Debalê, Orquestra de Pandeiros e Ganhadeiras de Itapuã.

Para garantir o sucesso do evento, equipes da prefeitura estão mobilizadas no sentido de promover segurança e conforto a soteropolitanos e turistas. Desde quarta-feira, a Empresa Salvador Turismo (Saltur ), por exemplo, coordena a montagem de estruturas e serviços na praça Dorival Caymmi - localizada em frente à igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã - onde haverá shows a partir das 17h30.

O palco montado no local do evento tem oito metros de comprimento e seis de largura. Além disso, a Saltur prepara iluminação e sonorização que seguirão as diretrizes de cada atração. Após a cerimônia de entrega, pelo prefeito ACM Neto, a partir das 16h, subirá ao palco a Orquestra de Pandeiros, seguida pelas Ganhadeiras de Itapuã.

O show mais esperado da noite é o de Danilo Caymmi, previsto para começar por volta das 18h30. O cantor, filho de Dorival Caymmi - nome dado à nova praça -, homenageará o pai, levando ao público releituras de canções que falam do amor pelo bairro. Entre elas, Saudade de Itapuã e A Lenda do Abaeté. Canções autorais, como Casaco Marrom e Andança, também não vão faltar.

"Todas as atrações escolhidas para participar da festa têm forte relação com a região. A maioria vem de Itapuã e possui amor e respeito pelo local. A nova praça homenageia o músico que mais cantou as belezas de Salvador. Então, contar com o filho dele é recompensador", diz o presidente da Saltur, Isaac Edington.

O show de encerramento será da banda Duas Medidas, cujo repertório mescla axé, MPB, funk, forró e influências latinas. Além das apresentações no palco, o Malê Debalê participa do cortejo que acompanha o prefeito em um passeio pela nova orla, a partir das 16h, saindo de Piatã para Itapuã.

adblock ativo