Nova orla da Ribeira é entregue com festa

Em clima de festa, na praça Dodô e Osmar, foi entregue, na tarde desta sexta-feira, 18, a nova orla aos moradores da Ribeira. São 1,6 mil metros de extensão reformados.

O vendedor Gersonito da Silva, 70 anos, aprovou as mudanças. "Valorizou os imóveis e melhorou a visão da Baía de Todos-os-Santos", afirmou.

O show gratuito, organizado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), foi aberto pelo grupo CDX Samba Clube, seguido pelos Amigos da Madragoa, grupo de chorinho da região. O encerramento teve o som afro-pop de Margareth Menezes.

Os novos equipamentos à disposição da população são: piso compartilhado, iluminação de LED, anfiteatro, academia de ginástica, praças com parque infantil, uma pista semiprofissional para a prática de skate e área reservada para bikes. A obra custou R$ 9,6 milhões.

A revitalização também agradou a professora Maria de Lourdes dos Santos, 32. "Aqui estava abandonado. Era só areia e lixo", disse.

No trecho entre o final da Praça da Divina e a Ladeira do Custódio, próximo ao Colégio Costa e Silva, ocorreram as intervenções mais recentes. Toda a orla recebeu pavimentação, rede de esgoto, passeios com cerca de 3,5 metros de diâmetro e paisagismo.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana, houve um investimento de 400 mil reais em pavimentação nas ruas do entorno. "Durante a obra, as pessoas reclamaram, principalmente os comerciantes, mas hoje estão sorridentes com a inauguração", contou.

O prefeito ACM Neto esteve presente no evento e fez um apelo à população. "Que nos ajudem a cuidar e a conservar essa obra", disse.

Margareth fez show para festejar a nova orla da Ribeira

Estação Bike

A nova orla também conta com uma estação bike com 40 vagas, semelhante a implantada no Farol da Barra, localizada entre o terminal marítimo e o fim de linha do bairro. A estação funciona todos os dias, das 6h às 0h. Funcionários estão disponíveis para atender os usuários.

Cada ciclista pode guardar até três bicicletas. Para utilizar o serviço, é preciso apresentar documento com foto, CPF e o veículo.

Estação Bike, semelhante a implantada no Farol da Barra, foi inaugurada (Foto: Divulgação | Prefeitura de Salvador)

