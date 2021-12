Nova orla da Barra ganha contêineres de lixo subterrâneo

A nova orla da Barra ganha mais um contêiner de lixo subterrâneo com dois compartimentos, que estará em pleno funcionamento nesta sexta-feira, 22, quando o trecho será inaugurado pela prefeitura. Outro equipamento com três compartimentos já tinha sido instalado próximo ao Forte Santa Maria (dois para reservados para depósito de resíduos úmidos e o outro para resíduos secos).

A medida dá início à transformação do processo de coleta de lixo na região. Segundo a prefeitura, a partir desta sexta, todos os compartimentos estarão a disposição da população.

Outro contêiner será colocado no Farol, com dois compartimentos para dividir resíduos secos e úmidos, assim que a estrutura do canteiro de obras for desmontada.

Aqueles que têm dois compartimentos armazenam até 1,6 tonelada de resíduo. Já o que tem três compartimentos pode armazenar até três toneladas.

O lixo depositado ficará isolado para evitar odor desagradável e presença de insetos.

A instalação e a coleta ficarão sob responsabilidade da Limpurb. Existe um dispositivo inteligente que indicará quando o contêiner atingir 80% da sua capacidade para que seja feita a remoção.

Segundo informações da Assessoria Geral de Comunicação (Agecom), 20 contêineres serão espalhados até 2015 em vários pontos da cidade.

O equipamento é uma novidade desenvolvida na Alemanha e adotado por países como Espanha e Emirados Árabes. No Brasil, os contêineres já são usados em Fortaleza e em São Paulo.

