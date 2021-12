Nova norma desagradaa taxistas auxiliares e gera protesto

O novo regulamento dos táxis soteropolitanos desagradou a taxistas auxiliares - aqueles que trabalham com carro e alvará alugados junto a empresas especializadas no negócio.

Para se contrapor às novas regras, a categoria protestou na tarde desta segunda-feira, 14, em frente ao Palácio Thomé de Souza, enquanto o prefeito ACM Neto apresentava o decreto de regulamentação à imprensa.

Participaram do ato aproximadamente 30 taxistas auxiliares filiados à Ataxi Bahia, associação que reúne a categoria. Eles reivindicam a extinção das empresas locadoras e afirmam que tarifas abusivas são cobradas aos condutores.

"No mínimo a prefeitura teria que regulamentar essas taxas cobradas pelas locadoras", defende o diretor da Ataxi, Carlos Costa.

Valores abusivos

Ele explica que, em média, R$ 750 por semana são cobrados pelo aluguel da licença emitida pela prefeitura para o exercício da profissão de taxista e pelo uso do táxi da empresa locadora - o que ele considera ilegal.

Além disso, conforme Costa, cada taxista tem de pagar fiança de R$ 3 mil às empresas, ao assinar o contrato. As taxas de manutenção do veículo, explica, são divididas entre as partes.

"Nós só queremos ser ouvidos. A prefeitura ignorou os taxistas auxiliares, porque esse regulamento só beneficia as empresas locadoras e os teletáxis", afirma o sindicalista, dizendo ainda que discorda do aluguel de uma licença municipal para uma terceira pessoa.

Legislação

Sobre o assunto, o secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, afirma que o cadastramento de um condutor auxiliar pelos taxistas proprietários de alvará é permitido em legislação.

O mesmo vale, de acordo com o gestor, para a existência de empresas proprietárias de frotas de táxi.

Mota explica que um possível aluguel de alvará "é uma questão de direito civil ou de direito trabalhista" e "deve ser resolvida na Justiça entre o taxista auxiliar e a empresa locadora".

"Para nós da prefeitura, o que acontece é um cadastramento de um condutor que poderá, a partir dali, conduzir o veículo do proprietário, seja ele uma empresa ou uma pessoa física", explica o secretário.

"Se ele cobra algo a mais para o taxista auxiliar, isso não é da alçada do município e deve ser resolvido na esfera cível", completou.

Mais cedo, o gestor havia dito que o protesto realizado na frente da prefeitura tratava-se de "politicagem". No final da coletiva feita pelo prefeito, dois taxistas auxiliares presentes protestaram contra a nova lei.

