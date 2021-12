Nova liminar autoriza o tráfego de caminhões na área urbana de Salvador

Caminhões voltaram a circular nessa terça-feira, 28, na área urbana do município de Salvador, após concessão da liminar que suspende o decreto responsável por instituir as regras de circulação de veículos de carga e tratores na capital. A liminar, obtida pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas da Bahia (Setceb), foi concedida na segunda-feira, pela juíza Mariana Varjão Alves Evangelista, do Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública.





De acordo com o presidente do Setceb, Antônio Siqueira, o decreto impedia o abastecimento da capital. “Impactava o abastecimento do Porto de Salvador. Enquanto a gente precisa dobrar a operação, vem o governo e tira as horas de trabalho”, afirma.

O decreto estava em vigor desde 26 de junho e proibia a circulação de segunda a sábado, entre as 6h e as 9h; de segunda a sexta, entre as 17h e 21h; aos sábados, domingos e feriados, na orla de Salvador, entre as 9h e as 21h.

Até a noite dessa terça, a Secretaria de Transportes e Infraestrutura e a Procuradoria Geral do Município (PGM) não haviam recebido notificação sobre a medida judicial. De acordo com a assessoria da PGM, o município irá recorrer da decisão e apresentar o recurso cabível.



