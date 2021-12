Nova ligação é inaugurada neste sábado na região do Retiro

Uma nova via na Rua São Carlos, na região do Retiro, em Salvador, foi inaugurada neste sábado, 3. O equipamento, que vai fazer a ligação direta entre São Gonçalo e Arraial, contou com um investimento de quase R$ 770 mil.

Realizadas pela Seinfra através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), as obras em 260 metros de extensão englobaram a execução dos serviços de pavimentação, drenagem, passeio, meio-fio, alvenaria de pedra, escadas e guarda-corpo. Também foi implantada iluminação em LED em toda a via.

Além da mobilidade, o prefeito ACM Neto salientou, durante a inauguração do espaço, que outro importante benefício da nova via de tráfego é a segurança. “Agora, com essa ligação, a gente melhora também a questão da segurança, pois esses moradores não tinham condições de passar por aqui, pois era muito escuro, um local abandonado. Era uma obra muito aguardada por todos há anos”, completou.

Balanço

Desde 2013, a Prefeitura já efetuou o recapeamento asfáltico em 655 km de vias públicas da cidade e construiu 65 km de novas vias. O investimento acumulado neste período apenas para o setor foi de mais de meio bilhão de reais.

Dentre as obras em andamento estão a requalificação da Avenida Aliomar Baleeiro, mais conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, com execução já na terceira etapa, e melhoria da Estrada das Barreiras, que corta bairros como Cabula, Engomadeira e Tancredo Neves.

