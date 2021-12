Nova Lapa é entregue em comemoração aos 467 anos de Salvador

A inauguração da Nova Estação da Lapa fará parte das comemorações pelo aniversário de 467 anos de Salvador, em março. O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto durante vistoria das obras nesta quinta-feira, 21.

Com orçamento inicial de R$14 milhões, as obras já custaram R$20 milhões ao Consórcio Nova Lapa, empresa vencedora de licitação para requalificação e administração do terminal.

Segundo o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, a requalificação do subsolo foi atrasada por conta da relocação das linhas de ônibus. Fábio informou que as obras estão 80% concluídas.

Novo shopping

Durante a visita foi assinada a licença ambiental, pelo secretário Sílvio Pinheiro (Sucom), para a construção do novo shopping na própria estação, previsto para ser entregue no início de 2018.



ACM Neto falou dos benefícios da instalação de um novo shopping: "trará para a cidade está a geração de empregos, tão fundamental principalmente em um momento como esse de crise econômica no país".



Melhorias

Dentre os equipamentos já disponibilizados para o público estão onze novas escadas rolantes e banheiros públicos reformados (foram instalados novos espelhos, pisos em granito, paredes revestidas, louças, metais, secadores de mão, ar condicionado e exaustores).

Além disso, as escadas fixas receberam novos corrimãos com passa-mão infantil e foram implantados cerca de 2km de piso tátil para pessoas com deficiência visual.

