Nova intervenção viária do Jardim dos Namorados é apresentada nesta quarta

A nova intervenção viária na região do Jardim dos Namorados, na avenida Octávio Mangabeira, orla de Salvador, será apresentada à população nesta quarta-feira, 11, às 14h30, no parque urbano que está situado na mesma área. O prefeito ACM Neto estará presente na solenidade.

Com um orçamento de R$ 2 milhões, as mudanças têm como objetivo melhorar a mobilidade de um dos considerados principais pontos críticos de Salvador. As obras englobam a construção de mais quatro faixas na avenida Octávio Mangabeira, no trecho entre o Caranguejo da Bahia e a entrada da avenida Manoel Dias da Silva.

Os motoristas que trafegam pela Octávio Mangabeira poderão seguir direto para a Manoel Dias, sem precisar passar pela Fernando de Menezes Góes. O acesso para a Av. Magalhães Neto será mantido.

Para voltar à avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, o motorista deve seguir pela Fernando de Menezes Góes para acessar o novo retorno, a ser deslocado para a entrada da Manoel Dias, próximo ao posto de gasolina. O novo retorno servirá também para os veículos que vêm da Magalhães Neto.

As intervenções na região do Jardim dos Namorados ainda contemplam a implantação de novos semáforos, sinalização, iluminação e pavimentação, dentre outros itens.

Ainda dentro do eixo "Investe", do programa municipal Salvador 360, outras três intervenções viárias serão realizadas nos bairros do Imbuí, Stiep e São Cristóvão.

