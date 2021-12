Nova geomanta é inaugurada nesta sexta em Fazenda Grande do Retiro

Mais uma geomanta vai reforçar a segurança dos moradores da Fazenda Grande do Retiro em período de chuva. A estrutura foi entregue nesta quinta-feira, 1º, na 1ª Travessa Pacheco de Oliveira, pelo prefeito ACM Neto (DEM), na companhia do diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo.

Essa é a oitava geomanta entregue na Fazenda Grande do Retiro. As outras sete foram aplicadas nas travessas Florentino, Silveira, Libertadores e Rua do Calafate. Algumas dessas travessas receberam mais de uma geomanta.

ACM Neto lembrou, durante a entrega, que a atual gestão já se aproxima de uma média de 300 encostas protegidas, tanto por obra de contenção como por geomanta. “Somente essa semana, autorizamos mais 37 intervenções como essa. Com essa encosta estamos propiciando muito mais segurança para 980 pessoas de maneira direta. Pessoas que, necessariamente, não escolheram colocar suas casas em área de risco", disse.

Formada por um composto de PVC e geotêxtil com cobertura de argamassa jateada, a proteção da 1ª Travessa Pacheco de Oliveira possui 716 metros quadrados de área. O investimento foi de cerca de R$ 99 mil, provenientes de recursos municipais.

Novas intervenções

Na semana passada, a Prefeitura autorizou a aplicação de mais geomantas na cidade em bairros como Cajazeira VI, Cajazeira VIII, Castelo Branco, Pirajá, Pero Vaz, Caixa d'Água, Mata Escura, Sussuarana, Engenho Velho de Brotas, Vale dos Lagos e Campinas de Pirajá. O investimento total estimado é de R$ 4.936.243,00.

"Todos nós sabemos que o equipamento para a contenção de encosta é muito oneroso e a execução também é mais demorada. Então, enquanto essas localidades ainda não conseguem a contenção, a Prefeitura está implantando essa tecnologia moderna, que é a geomanta, garantindo a proteção dessas localidades por, pelo menos, mais cinco anos. As geomantas são muito mais eficazes que as lonas. Futuramente, a intenção é que todas essas geomantas sejam substituídas pela contenção", contou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo.

