Nova frota de 70 ônibus começa a operar em Salvador

Os usuários do transporte público de Salvador contaram, esta semana, com mais 70 novos ônibus climatizados, que vão atender a seis linhas na capital. O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto nesta terça-feira, 3, na orla da Boca do Rio, e contou com a presença de vereadores e do secretário de Mobilidade, Fábio Mota, que apresentou outras medidas, como a instalação de mapas em pontos estratégicos em integração com aplicativo CittaMobi.

“Com esses 70 ônibus, a gente chega perto de 200. As linhas que já estão operando com ônibus novos tiveram um aumento de demanda de 20% de passageiros. O povo está voltando a pegar ônibus em função do ar-condicionado”, explica Mota.

A partir desta quarta, 4, novos ônibus passam a circular nas linhas: Nova Brasília/ Jardim Nova Esperança/ Sete de Abril – Pituba; Pau da Lima – Campo Grande/ Barra; Cajazeiras 11 – Ribeira; Tancredo Neves – Campo Grande; Marechal Rondon/ São Caetano – Brotas e Mirantes de Periperi – Itaigara. A partir daí, a frota climatizada vai contar com 12 linhas, incluindo as que já operam desde o dia 9 de agosto.

Conforme o termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado entre a prefeitura, o consórcio Integra e o Ministério Público da Bahia, cerca de mil coletivos climatizados estarão em circulação até 2022. Além de emitir menos poluição, os veículos possuem assento adaptado para pessoas com deficiência, lixeiras orgânicas, janelas grandes e correias para quem transita em pé.

BRT

Com cerca de 23 metros, um modelo do ônibus para a linha do BRT foi apresentado. O veículo, com formato articulado, está em fase de testes há oito dias e tem capacidade para o dobro de passageiros de um coletivo convencional. Além disso, o ônibus elétrico, que circula em fase de testes pela capital também estava no pátio. A ideia é que todos os ônibus do BRT funcionem com sistema elétrico, pois tem maior durabilidade e é menos poluente.

O motorista Antonieudes Batista tem 35 anos de experiência em ônibus convencionais e dirigiu o veículo na fase de testes. “Primeiro, a tecnologia dele não temos nos convencionais, além da acessibilidade. Transmite conforto para o motorista e o passageiro”.

Mapas

Será iniciada a instalação de 800 mapas informativos em 300 pontos. Nas peças, o usuário encontra dados sobre as linhas que param no ponto e o roteiro. Por meio do QR Code, será possível utilizar o aplicativo CittaMobi para ter acesso ao horário de passagem dos ônibus.

Inicialmente, os mapas estarão no subúrbio e em Cajazeiras, além de pontos nas avenidas Contorno, Bonocô, Paralela, Suburbana, ACM, Juracy Magalhães Júnior, Vasco da Gama, e nas regiões das Sete Portas e da rua Anita Garibaldi. A previsão é implementar em todos os pontos até o final do ano.

