Nova fita do Bonfim é "lenda" em Salvador

Seis meses após o lançamento do novo modelo das fitas do Senhor do Bonfim, fabricadas em cetim e algodão, o adereço ainda não está sendo comercializado nas ruas da capital baiana.



A equipe de reportagem de A TARDE esteve na segunda-feira, 26, nos arredores da Igreja do Bonfim, na Cidade Baixa, e encontrou somente as fitinhas antigas - coloridas e fabricadas em poliéster - sendo vendidas.



Assim como nas pequenas bancas montadas ao lado da igreja, nas lojas próximas ao templo também não se tem notícia do novo modelo do adereço.



Segundo o idealizador da nova fitinha, Moysés Cafezeiro, mensalmente são fabricadas cerca de dez mil medidas brancas, com letras douradas e que se rompem com maior facilidade. No entanto, segundo ele, elas são vendidas apenas para estabelecimentos comerciais situados em aeroportos e hotéis.



"A nova fitinha é um artigo de luxo, mais bonito, voltado, sobretudo, para turistas. Trata-se de um produto refinado, muito diferente do que é vendido hoje, feito em poliéster", comparou.



Cafezeiro defende, ainda, que a nova fitinha seja vendida apenas por comerciantes que possuam curso de capacitação. "Não quero que meu produto seja associado a um atendimento ruim como o que é feito hoje nas proximidades da Igreja do Bonfim", criticou.



Ausência



A TARDE percorreu lojas do Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães e esteve no hotel Pestana, no Rio Vermelho, ontem, e o novo modelo da fitinha também não foi encontrado.



Segundo relato dos vendedores ambulantes que comercializam adereços religiosos nas proximidades da igreja, a fitinha só foi vista em janeiro deste ano, durante a Lavagem do Bonfim.



"Fui apresentada à nova fitinha durante a Lavagem. Depois disso, nunca mais vimos, nem nas mãos dos colegas vendedores nem nas dos fornecedores. Parece até lenda", ironizou a vendedora Maria da Conceição Carvalho, 66, que há nove anos comercializa produtos na Colina.



Para o também ambulante Jackson Barreto, vender a nova fitinha não é viável para os comerciantes.



"Hoje, pagamos R$ 0,30 por uma fitinha comum. Caso ela saísse de circulação, teríamos que pagar R$ 0,70 ou até R$ 1. Quando se compra a unidade, não sai caro. Mas, a maioria das pessoas costuma comprar em quantidade, então o custo seria maior. É um produto que não vai ter saída", opinou o ambulante.



Procura



A turista mineira Valéria Gomes, 38, que visitava a Igreja do Bonfim na manhã de ontem, contou que procurou o novo adereço, mas acabou levando o modelo antigo.



"Vi pela internet o modelo novo e achei mais bonito, gostei das letras douradas. Passei por todos os vendedores, mas não encontrei. Preferi levar uma dúzia de fitas brancas com as letras azuis, que são mais discretas".



A sergipana Tereza Dias, 29, também procurou pela nova fita para substituir a fitinha que possui amarrada no braço há cerca de dois anos.

"Assim que a minha fitinha partir quero uma do modelo novo. Talvez, assim, meu pedido se realize mais rápido", brincou.



Colaborou Yuri Silva

