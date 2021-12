Nova fase de reestruturação das linhas de ônibus em Salvador começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira, 2, a segunda fase da reestruturação das linhas de ônibus em Salvador. Segundo informações da prefeitura, esta etapa que envolve 19 linhas e afeta diretamente as localidades de Vila Rui Barbosa, Ribeira, Rua Direta/Uruguai, São Marcos, Vale dos Lagos, Mata dos Oitis, Canabrava, Jardim Nova Esperança, Vilamar, Pau da Lima e Nova Brasília (confira as linhas abaixo).

A linha Nova Brasília-Narandiba, por exemplo, será substituída por Nova Brasília-Estação Pirajá. Ao chegar à estação, o passageiro poderá acessar o ônibus Estação Pirajá-CAB ou, ainda, utilizar o metrô até a Estação Acesso Norte e integrar com outro ônibus até Narandiba. Com isso, o atendimento passa de 160 para 20 minutos de intervalo, e de cinco para 120 viagens por dia. Outras linhas que passarão por alteração são Nova Brasília-Comércio, Canabrava-Estação Pirajá R1 e São Marcos-Lapa/Barra.

Outras mudanças

Nos dias 11 e 18 de novembro acontecem novas mudanças nas linhas, que compreendem a segunda e terceira etapas desta fase. No dia 11, serão beneficiados os eixos Brotas/Centro e Itapuã/Praia do Flamengo. Já no dia 18, as modificações afetarão os bairros de Valéria e Cajazeiras. A reestruturação completa será feita de forma gradativa, até fevereiro de 2018.

