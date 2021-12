Nova etapa de construção do BRT começa nesta quarta

Uma nova etapa das obras de infraestrutura para a construção da estação Cidadela do Bus Rapid Transit (BRT) será iniciada nesta quarta-feira, 19, na pista marginal da avenida ACM, no trecho entre a entrada da Polêmica e a Comercial Ramos, em Salvador.

Os trabalhos consistem na execução de serviços de terraplanagem, fundação dos elevados, drenagem do canal, supressão vegetal e demais serviços necessários à implantação da infraestrutura.

No período de execução dessa etapa das obras do BRT, haverá, em determinados horários, o estreitamento da pista marginal da avenida ACM. É recomendável que, durante as intervenções, se evite transitar na região.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, o BRT vai diminuir o tempo de tráfego nas vias e terá capacidade de atender 31 mil pessoas por hora, em horários de pico.

A obra vai possibilitar a criação de linhas exclusivas, em corredores de tráfego próprios e segregado das demais vias, que vão reduzir o tempo do soteropolitano no trânsito e melhorar a mobilidade em regiões críticas. O sistema será integrado ao metrô. Este primeiro trecho terá 2,9km de extensão e vai ligar o Loteamento Cidade Jardim (Parque da Cidade) à região do Shopping da Bahia (Estação de Integração BRT/Metrô).

O segundo trecho do BRT, do Cidade Jardim (Parque da Cidade) até a Estação da Lapa, terá 5,5 km de extensão. Deste modo, os trechos de corredores exclusivos ligarão a Estação da Lapa à região do Shopping da Bahia, atendendo a população do entorno das avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM.

