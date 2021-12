Nova etapa da Avenida 29 de Março é inaugurada por Rui Costa

O governador Rui Costa inaugurou, na manhã deste sábado, 6, o novo trecho da Avenida 29 de Março, região que liga a Orla Atlântica ao Subúrbio Ferroviário de Salvador. A obra, que integra o corredor transversal da Linha Vermelha do metrô, irá ligar a Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto) à via regional e estará disponível para o tráfego a partir desta segunda-feira, 8.

A entrega da avenida 29 de Março faz parte da segunda etapa das obras do Governo do Estado e o quarto trecho da Linha Vermelha. Durante a inauguração, o governador Rui Costa informou que, com um prazo de 10 meses, será implementado o último trecho da avenida que fará ligação com a BR-324, além de uma nova estação de metrô que irá incluir os bairros de Cajazeiras e Águas Claras.

Ainda de acordo com o governador, a construção da avenida irá aumentar a mobilidade dos moradores da região às estações de metrô e diminuir o tempo de deslocamento da população.

Na avenida também foi implementado uma área de lazer para a comunidade local com uma pista de caminhada, trecho para ciclovias, equipamentos esportivos, quadras esportivas além de um parque infantil.

Investimento

Segundo o Governo do Estado, no total, foram investidos mais de R$10 bi nas obras, levando em consideração as construções do metrô, VLT e avenidas na cidade de Salvador.

adblock ativo