Nova estrutura do Mercado Municipal de Itapuã é inaugurada

No térreo, há bares, mercearias, açougues, lojas de frutos do mar e hortaliças. No andar superior, artesanato, produtos da fazenda. No último, restaurantes. Essa é a estrutura do novo mercado municipal de Itapuã, inaugurado neste sábado, 12.

Com 2.030 m² de área, o espaço, que integra a requalificação da orla do bairro, foi totalmente reconstruído com um investimento de R$ 5,4 milhões (R$ 1,2 milhão do Ministério do Turismo e o restante, R$ 4,2 milhões, dos cofres municipais).

De acordo com o prefeito ACM Neto, o novo mercado de Itapuã, que estava previsto para ser entregue em setembro e sofreu dois atrasos na conclusão, soma-se a outros mercados municipais entregues este ano pela prefeitura em Periperi e Cajazeiras.

"O objetivo nosso é ordenar o comércio de rua, porque o mercado não só gera emprego, mas também garante uma condição boa de trabalho para pais e mães de família que estavam nas ruas", afirmou ele.

Neto ressaltou que as intervenções nestes equipamentos públicos trazem também benefícios para o tráfego nas ruas. "À medida que se tira o comerciante, o feirante da rua e bota no mercado, se dá maior mobilidade às ruas de Salvador e uma organização geral muito mais harmônica", acrescentou o prefeito.

Segundo a secretária de Ordem Pública, Rosemma Maluf, há no novo mercado 55 espaços. Os 28 permissionários que já trabalhavam no local voltaram a trabalhar no espaço. O contrato de permissão é renovado a cada ano e os permissionários, que pagam taxas anuais, são proibidos de transferir o espaço para terceiros.

No 1º andar, foi reservado oito espaços para artesãos, o que não havia na estrutura anterior. "Tudo indica que vai ser um espaço rotativo para os artesãos poderem expor seus trabalhos, de 15 a 30 dias. Ainda estamos estruturando", disse a secretária.

Apesar de a nova estrutura ter sido inaugurada neste sábado, nem todos os boxes já foram completamente instalados.

adblock ativo