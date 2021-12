Nova emergência do Hospital Ernesto Simões será inaugurada

A nova emergência do Hospital Geral Ernesto Simões Filho, localizado no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, será inaugurada na próxima segunda-feira, 25. A unidade foi totalmente reformada e ampliada, com um acréscimo de 200 metros quadrados de área construída, possibilitando a ampliação do número de leitos de emergência, que passa de 19 para 36.

Além disso, foram disponibilizados mais leitos de internação - de 121 para 211, com a liberação de áreas antes ocupadas pelo banco de sangue, laboratório e equipamentos. A reforma contemplou também troca de revestimentos, modificação das instalações elétricas e hidráulicas e a total climatização da emergência.

A obra contou com investimento de R$ 6,7 milhões. A entrega da nova estrutura será realizada pelo governador Rui Costa, que estará acompanhado do secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

