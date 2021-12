Nova diretoria do Grupo A TARDE é empossada

Pouco mais de duas semanas após a concretização da venda do Grupo A TARDE para a holding paulista Piatra SP Participações S/A, os novos membros que compõem a direção da centenária empresa de comunicação tomaram posse nesta sexta-feira, 12.

A data marcou a solenidade de assinatura do termo de posse, em um ato que contou com a presença de acionistas, membros do Conselho de Administração, coordenadores dos diversos departamentos da empresa baiana, representantes das áreas de imprensa, publicidade, internet, rádio e dos sindicatos de trabalhadores.

O jornalista e advogado Geraldo Vilalva assumiu o posto de diretor-presidente de A TARDE, cargo até então ocupado pelo executivo André Blumberg. Convidado a continuar, Blumberg decidiu se afastar para facilitar o processo de transição. Enquanto isso, analisa a possibilidade de integrar outros projetos da Piatra.

Ao lado de Vilalva, o economista Washington Miranda passou a ocupar o cargo de diretor administrativo-financeiro.

Ato teve presença de acionistas, funcionários e convidados (Foto: Raul Spinassé l Ag. A TARDE)

Conselho

Ambos também são, respectivamente, presidente e vice-presidente do Conselho de Administração.

Além dos dois, participa do Conselho Mário Calmon, um dos seis filhos do jornalista Jorge Calmon, que dedicou 61 anos de sua vida ao A TARDE, 25 deles como diretor e redator-chefe, no intervalo de 1971 a 1996.

"Agora, a nova diretoria passa a responder juridicamente pela empresa", informou Vilalva. "Será uma administração rígida, com centro de custos controlado em todos os setores e produtos", acrescentou, citando que o grupo reúne, além do jornal, a rádio A TARDE FM, o portal A TARDE e o popular Massa!

Geraldo Vilalva ressaltou, ainda, o compromisso que A TARDE tem de manter a sociedade baiana bem informada. "Vamos iniciar grandes campanhas para resgatar a cidadania e a autoestima, ampliar a presença no interior e manter canais de diálogo abertos com a população", frisou.

Entusiasmo

O presidente da Associação Bahiana de Imprensa, Walter Pinheiro, se disse entusiasmado com o momento de transição vivido por A TARDE. "Este é um patrimônio que atua pelos interesses da Bahia. Tenho certeza de que os que assumiram o grupo vão trazer tranquilidade para a sociedade baiana, assim como ensejarão novos passos para fortalecer a marca A TARDE", avaliou.

Para o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), Renato Tourinho, o fortalecimento de A TARDE é benéfico para o mercado. "A sociedade precisa ter mais jornais, assim como as agências precisam contar com veículos de comunicação fortes", observou.

A presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado da Bahia (Sinjorba), Marjorie Moura, ressaltou o compromisso que A TARDE tem de se manter independente. "A marca do jornalismo de

A TARDE tem sido funcionar como porta-voz da população baiana, sem ingerências", destacou ela.

