Nova diretora de conteúdo toma posse em A TARDE

A jornalista Mariana Carneiro assume, nesta sexta-feira, 28, a direção de conteúdo do Grupo A TARDE. Ela irá substituir Vaguinaldo Marinheiro, que exerceu a função desde agosto de 2012.

Mariana Carneiro será a primeira mulher a ocupar o cargo em 101 anos de existência do grupo baiano de comunicação. Ela passará a responder pelos conteúdos informativos dos jornais A TARDE e Massa!, também pela revista dominical Muito e pelo portal A TARDE (www.atarde.com.br).

Vaguinaldo Marinheiro retornará a São Paulo, de onde continuará contribuindo com a produção editorial de A TARDE, na condição de consultor. "Foi muito gratificante estar à frente de uma publicação tão importante quanto A TARDE", diz Marinheiro. "No período, pude perceber o carinho e o respeito que o leitor tem pelo jornal. A credibilidade é a marca principal deste diário centenário", afirma o jornalista.

Ele ressalta também o papel do Massa!, um jornal jovem, com apenas três anos de circulação na capital baiana, mas que tem conseguido aumentar progressivamente o número de seus leitores cativos.

"Prata da casa"

Para o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, a escolha da jornalista Mariana Carneiro reforça o compromisso do grupo de comunicação baiano com um jornalismo sério, que sempre tem como prioridade os interesses do leitor.

"Vaguinaldo Marinheiro fez um ótimo trabalho nesse período, e Mariana Carneiro, que é prata da casa, dará continuidade a esse esforço diário para tornar o jornal cada vez melhor", afirma.

Mariana tem 42 anos. Estudou jornalismo na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-Ufba), com especialização em relações públicas na Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e master em gestão de empresas de comunicação pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais.

Atuou como repórter e editora em jornais diários em Salvador - Jornal da Bahia, Bahia Hoje e Gazeta Mercantil.

Desde 2004 trabalha no grupo A TARDE, já tendo exercido as funções de editora, editora-coordenadora e, nos últimos três anos, secretária de Redação, respondendo pelo planejamento editorial e coordenação geral das equipes da Redação.

Compromisso

"Vamos seguir apostando numa condução editorial pautada no compromisso em produzir um jornalismo plural, independente, responsável e a serviço do cidadão", diz a nova diretora de Redação.

adblock ativo