Nova creche e pré-escola em Piatã irá beneficiar 400 crianças

O início do ano letivo de 2018 será diferente para os moradores da região de Piatã e Placaford, que passam a ter mais uma unidade municipal de ensino – desta vez para crianças menores de 5 anos. A creche e pré-escola Primeiro Passo Piatã foi inaugurada nesta quinta-feira, 21.

A unidade tem 830 m² de área construída e recebeu investimentos de R$ 2,3 milhões, com recursos oriundos de um termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado com os shopping centers da capital baiana como contrapartida ao município pela cobrança de estacionamento. São dez salas de aula, refeitório, área de lazer e acessibilidade, com capacidade para receber aproximadamente 400 alunos.

A diretora da instituição, Márcia Cavalcante, afirmou que esta é a realização de um antigo desejo da comunidade. “Já recebi diversas mães procurando saber sobre a matrícula e elas sempre dizem que precisam colocar os filhos aqui para que possam trabalhar e melhorar a vida deles, além de não depender dos maridos para garantir a renda”, completou.

O prefeito ACM Neto lembrou quando esteve no local no ano passado. “Queríamos que esta creche e pré-escola estivesse pronta no início do ano letivo de 2018 e, hoje, está sendo cumprido esse compromisso.

Queremos que o próximo ano seja impecável na Educação, com fardamento, kit escolar, merenda e ensino de qualidade. Será entregue uma unidade escolar por semana até fevereiro, e a cidade segue o passo, também, em outras áreas, como infraestrutura, saúde e social”.

