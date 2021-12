Nova Constituinte ganha centro de educação infantil

O Centro Municipal de Educação Infantil Hélio Vianna foi inaugurado nesta quarta-feira, 26, pela prefeitura no bairro de Nova Constituinte, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Aspiração antiga da comunidade, o serviço oferece ensino de tempo integral e funcionará na rua do Congo atendendo 150 crianças de 0 a 5 anos.

O investimento na execução do projeto é estimado em cerca de R$ 1,8 milhão, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Smed). O CMEI Hélio Vianna conta com nove salas (incluindo as de professores), refeitório, cozinha, lavanderia, parquinho, campinho com gramado sintético e banheiros (adulto e infantil).

O serviço integra um plano de ação previsto pelo Programa Combinado, que pretende dobrar o número de vagas para alunos de 0 a 5 anos na rede municipal de ensino até 2016.

Hélio de Oliveira Vianna (que empresta seu nome ao centro) nasceu em Salvador em 1923. Formado em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia, presidiu o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, lecionou matemática na rede estadual e foi presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia.

Como auditor fiscal, foi assessor especial da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.

