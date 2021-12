Nova composição do Comcar será votada na segunda-feira

A polêmica em torno da retirada de algumas entidades da composição do conselho municipal do carnaval (Comcar), órgão gestor da festa, terá mais um desdobramento nesta segunda-feira, 19. O motivo da controvérsia está na proposta feita pelo vereador Cláudio Tinoco que pressupõe a retirada de entidades como a Associação Baiana de Blocos e Trios Independentes (ABTI) do conselho.

Valdemar Sandes, presidente da ABTI, não concorda com a possível retirada da entidade do conselho. "Isso é um desrespeito aos segmentos que foram criadores do próprio carnaval, que sempre tiveram a ABTI como seu representante, a exemplo de Dodô e Osmar, criadores do trio elétrico. É inconcebível que uma proposta dessa venha a se concretizar", afirmou Sandes, que ressaltou que a entidade sempre defendeu o interesse popular, dos foliões e notadamente do folião pipoca.

Já o vereador Cláudio Tinoco alega ter obedecido o critério de incluir entidades que tenham no mínimo dez representantes atuantes no carnaval. "Eu não vejo os trios ditos independentes hoje, como independentes, pois eles dependem da ajuda do governo para sair, seja para pagar o conteúdo (artista) ou equipamento (trio). Independentes são 'Moraes Moreira', 'Tripodi', 'Armandinho Dodô & Osmar', que têm conteúdo e equipamentos realmente independentes."

O vereador ressalta que fez apenas uma indicação e que colegas vereadores já apresentaram emendas, nesta sexta-feira, 16, sugerindo mudanças para esse tópico, e que tudo será definido segunda-feira, durante a votação.

Outro ponto que causou insatisfação ao presidente da ABTI e ao diretor da Associação dos Blocos de Salvador (ABS), Reginaldo Santos, foi a indicação da inclusão dos camarotes no conselho. De acordo com Santos, esse segmento se beneficia dos trabalhos das entidades carnavalescas, dos artistas e dos trios elétricos independentes, sem oferecer nenhuma contrapartida, sem pagar o direito de arena e de imagens.

Tinoco afirma que utilizou o mesmo critério para a inclusão dos camarotes no Conselho, ter no mínimo dez representantes atuantes. Ele identificou 55 camarotes que produzem conteúdo próprio, ou seja, possuem atrações contratadas. "Existe a necessidade da atualização de um colegiado que foi criado há mais de 20 anos. A festa evoluiu e precisamos evoluir com ela, hoje os camarotes são uma realidade e precisam estar representados".

Em relação ao direto de arena questionado por Santos, o vereador explicou: "no relatório, eu sugiro uma audiência pública para criar um novo texto, em cima da lei 4.867/94 que não foi revogada e já está desatualizada".

