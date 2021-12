Nova ciclovia é inaugurada na orla de Itapuã

Uma nova ciclovia em Salvador foi entregue na manhã deste sábado, 29, pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), órgão da prefeitura municipal. O equipamento tem extensão de 1.500 metros, entre os bairros de Itapuã e Placaford, com sinalização horizontal e elementos de meio-fio que devem facilitar o trânsito dos ciclistas.

Com a inauguração do novo trecho, a capital baiana passa a contar com 30 km de pistas de ciclismo, localizadas na orla e nos bairros da Suburbana, Lobato, Imbuí e Bonocô. A Desal entregou a ciclovia na Praia da Sereia, em Itapuã.

