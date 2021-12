Nova base de segurança será instalada em São Caetano

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que cinco novas bases comunitárias de segurança já estão em fase de instalação. A próxima a ser inaugurada é a que ficará em São Caetano.

Segundo o coronel da Polícia Militar Zeliomar Almeida Volta, superintendente de Prevenção à Violência da SSP, a base estará concluída até junho deste ano. "Junto com a construção da base, que é realizada pelo Estado, foi recuperada uma quadra de esportes para a comunidade, favorecendo nossa aproximação", acrescentou o coronel.

Conforme ele, as cinco novas unidades serão entregues este ano. Em Salvador, além de São Caetano, outro bairro que vai receber uma base de segurança é o Uruguai.

As demais bases em fase de implantação funcionarão em Camaçari (Região Metropolitana de Salvador); Feira de Santana (a 108 km da capital), que vai ganhar uma segunda unidade; e Barreiras, município do oeste da Bahia (a 850 km de Salvador).

No Uruguai, a estrutura do antigo módulo policial situado no fim de linha do bairro será aproveitada para a instalação da base. "Essa é uma das mais importantes porque vai cobrir o Uruguai e os Alagados, que têm uma ligação com o subúrbio ferroviário", assinalou o coronel.

Cada base terá um efetivo formado por um grupo de 80 a 120 policiais militares. "O objetivo é que os próximos concursos para ingresso na PM nos forneçam os recursos humanos para compor as bases. Os efetivos vão priorizar os locais em que as bases estarão instaladas", completou o oficial.

Parceria - Quando as anunciadas bases estiverem concluídas, serão 17 unidades em todo o Estado. De acordo com o coronel Almeida Volta, a construção das bases em Camaçari, Feira de Santana e Barreiras está sendo realizada em parceria com as prefeituras.

"As prefeituras nos cederam os terrenos, nos quais vamos construir as bases seguindo um projeto padrão", contou Almeida.

Em Camaçari, a base ficará no bairro Phoc III. Em Feira, o bairro Vida Nova foi o escolhido para receber a nova unidade. Em Barreiras, a base ficará no bairro Santa Luzia.

