'Nova Barra' será entregue com série de eventos até domingo

A prefeitura anuncia para esta sexta-feira, 22, o início da operação de um esquema especial para oferecer serviços públicos essenciais na Barra, palco de eventos culturais até domingo, 24, marcando a inauguração do total das obras de requalificação da orla do bairro.

"Toda a prefeitura está envolvida na operação, que abrange desde o trânsito e transporte público até o ordenamento e a segurança para garantir o conforto de moradores e visitantes durante o final de semana", informa comunicado divulgado ontem pelo Executivo da capital.

A Guarda Municipal atua com cerca de 150 homens por dia nas barreiras de acesso e patrulhamento preventivo, em apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e Transalvador.

A partir das 16h desta sexta, a Banda da Guarda animará, com canções populares, a caminhada que vai oficializar a inauguração da nova Barra, do Porto até o Farol.

Às 18h, o grupo de jazz Jam no MAM subirá ao palco, montado no largo do Farol, para ser o "anfitrião" do show Todos Cantam Salvador.

Os músicos acompanharão um elenco eclético, que inclui Armandinho, Gerônimo, Fafá de Belém, Mariene de Castro, Márcia Short, Vânia Abreu, Baby do Brasil e Antônio Carlos e Jocafi. A apresentação terá duração de três horas.



Fiscais

A Semop contará com dez equipes com cerca 380 fiscais, trabalhando das 8h às 22h, em postos móveis e barreiras para coibir possíveis irregularidades praticadas por vendedores ambulantes. Só vendedores de água de coco e baianas de acarajé licenciados estão autorizados a trabalhar no trecho entre o Barra Center e o Porto.

A Limpurb anuncia 38 sanitários químicos, além de seis conjuntos de banheiros em contêineres (climatizados, com seis cabines), na rua Marques de Leão.

Pessoas e veículos

Para a coleta de lixo e limpeza geral, estarão envolvidas 84 pessoas, três carros de apoio para varrição, quatro caminhões-pipa, dois caminhões e seis compactadores.

A Secretaria da Saúde programa manter duas ambulâncias, hoje, próximo ao Farol, das 16h às 22h. Amanhã, duas ambulâncias deverão estar no local, a partir de 7h, uma acompanhará passeio ciclístico (saída às 8h30). No domingo, uma ambulância estará disponível das 8h às 12h, também no Farol.

A Transalvador mobiliza 16 agentes durante os eventos de abertura da nova Barra, atuando nas barreiras montadas nas áreas de acesso limitado e no ordenamento das áreas de estacionamento. No dia a dia, a região deverá contar com o trabalho de dez agentes de trânsito, divididos em dois turnos.

Roda gigante é uma das atrações da festa de reinauguração (Foto: Max Haack | Divulgação | Agecom)

