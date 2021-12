Nova Barra é inaugurada após dez meses

Uma noite de festa, com direito a fogos, balões, shows e público numeroso. Assim foi a inauguração das obras da Barra na sexta-feira, 22, após uma requalificação que durou cerca de dez meses.

A cerimônia começou às 16h, com uma caminhada entre o Porto e o Farol, feita pelo prefeito ACM Neto em companhia de secretários municipais, representantes da Câmara Municipal e da Construtora responsável pela execução das obras.

Por volta das 18h, quando o prefeito finalizou um discurso de aproximados 40 minutos, o céu foi iluminado por uma queima de fogos de dois minutos de duração. "Após menos de um ano de intervenção, estamos entregando o trecho mais bonito de orla de todo o país", exaltou o chefe do Executivo municipal.



Em frente a um palanque, a banda Jam no Mam iniciava o jazz com a canção Erê Alabê (Ivan Bastos). Em seguida, apresentaram-se os cantores Gerônimo e Mariene de Castro. "Me molhei no mar e nada pedi, só agradeci", dizia a canção de Maria Betânia, na voz do cantor baiano. Também se apresentaram na inauguração Márcia Short, Antônio Carlos e Jocafi, Baby do Brasil, Fafá de Belém, Armandinho e Vânia Abreu.

Investimento

O Município investiu R$ 300 mil na celebração, o que incluiu o custeio de cachês, palco, fogos e iluminação. Apenas a roda-gigante é patrocinada. De fato, a Barra não é mais a mesma. Piso compartilhado; rede subterrânea de energia e telecomunicação; iluminação de led; balaustrada reformada; sinalização nova; radares; sinaleiras e mobiliário urbano modernos integram o projeto de reforma do trecho que compreende as praias do Porto e do Farol.

Para a moradora Eva Guedes, 57, elas representam o início de uma nova fase, a da cidade compartilhada. "Esse clima de famílias nas ruas, eu presenciava na minha juventude. Com o passar do tempo, a insegurança e a falta de atenção aos espaços públicos fez com que as pessoas se trancassem nos shoppings. Agora estou revendo a ocupação das ruas", disse.

A nova orla também agradou a paulista Maria das Dores Teixeira, 70. A aposentada fez uma comparação à de Santos e à de Fortaleza. "Sem dúvida a daqui é muito mais bonita. Conhecer a Bahia era um sonho de infância e parece que ele foi realizado em um bom momento", disse.

O morador Eduardo Rappel, 70, elogiou a destinação do espaço aos pedestres e à prática de esportes. "Passei a caminhar com frequência, porque agora há espaço para isso", comentou.

Toda a intervenção contou com um investimento de R$ 60 milhões. A vencedora da licitação, a Odebrecht, utilizou 15,2 toneladas de cimento para a construção de 45 mil metros quadrados de pavimento. Foram 23 mil metros quadrados de piso intertravado, 5,7 mil metros quadrados de granito e 16,9 mil metros quadrados de calçada com piso podotátil, para a orientação de deficientes visuais. A balaustrada de 1,3 km ganhou microfibra plástica em substituição ao aço, que estava deteriorado devido a ação do salitre.

Nova praça

Além da reforma da praça do Patriarca da Independência (conhecida como Praça dos Tamarineiros), na rua Barão de Sergy, o bairro ganhou outra praça, de menor porte, na esquina da rua Dias D'ávila (conhecida como beco da Off), onde havia um imóvel abandonado, segundo a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom).

Os trechos entre o Porto da Barra e a rua Barão de Sergy, e entre o Barra Vento e o Farol da Barra, ficarão fechados para o tráfego de veículos. Apenas moradores poderão trafegar de carro no local, após cadastro na Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

adblock ativo