Nova Baixa dos Sapateiros é entregue à população de Salvador

A nova Baixa dos Sapateiros foi oficialmente inaugurada nesta quinta-feira, 2, com a presença do governador Jaques Wagner. A intervenção incluiu a reforma do quartel do 1º Grupamento de Bombeiros Militares (1º GBM), na Barroquinha, da Praça dos Veteranos e da Ladeira do Cine Pax.

No Corpo de Bombeiros foram investidos R$ 6,219 milhões, incluindo a construção de museu, sala de ensaio para banda de música, capela, biblioteca, alojamento, refeitório, academia e estacionamento. O prédio foi construído em 1917 e a intenção do governo é implantar, em prédio vizinho, uma unidade da Polícia Militar.

Na Praça dos Veteranos e na Ladeira do Pax foi colocada nova iluminação pública, além de sinalização de trânsito, reforma dos passeios, com acessibilidade para portadores de necessidades especiais, paisagismo e novo piso. A reforma também revitalizou as fachadas dos imóveis no entorno da praça e construiu escadarias.

A inaguração contou, além do governador, coma presença dos secretários de Desenvolvimento Urbano, Manoel Ribeiro, e da Segurança Pública, Maurício Barbosa, e do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, que visitou a capela e o memorial da corporação. A obra foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder).

