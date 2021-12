Nova avenida Orlando Gomes será inaugurada neste domingo

O governo do estado inaugura no próximo domingo, 5, a nova avenida Orlando Gomes e o viaduto de integração com a avenida 29 de Março. A nova via, agora totalmente duplicada, faz parte da Linha Vermelha, responsável pela ligação entre Piatã e Paripe.

Requalificada, a avenida Orlando Gomes conta com pista dupla, com três faixas em cada sentido, sendo uma preferencial para o transporte público.

Em nota, o governo explica que, junto com a duplicação, foram construídos ainda quatro viadutos, além de melhorias que incluem novos pontos de ônibus, ciclofaixas, iluminação, sinalização vertical e horizontal e paisagismo no canteiro central e calçadas.

A inauguração será marcada pelo "Dia de Lazer", evento que levará uma série de atividades artísticas, esportivas e de lazer para as comunidades próximas da avenida Orlando Gomes.

As ações do "Dia de Lazer" estão programadas para acontecer entre as 8h e as 16h do domingo, com atividades como passeio ciclístico, aulão de ginástica, brincadeiras infantis e apresentações de Magary Lord e Tio Paulinho.

