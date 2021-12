Nova Avenida Mãe Stella é entregue pela Prefeitura de Salvador

Foi entregue nesta quarta-feira, 2, pela Prefeitura de Salvador, a nova Avenida Mãe Stella de Oxóssi, que vai ligar a Paralela (Luiz Viana Filho) á orla de Stella Maris. A solenidade ocorreu na Alameda da Praia, esquina com a Alameda Praia Camboriú em Stella.

O nome da via é uma homenagem à Ialorixá de um dos terreiros mais tradicionais de candomblé do país, o Ilê Axé Opô Afonjá, que faleceu no dia 27.

A nova via vai aliviar o trânsito para quem está na Paralela e segue para à orla de Stella Maris ou aeroporto. Isto porque o acesso à orla pela Alameda Dilson Jatahy Fonseca costuma engarrafar durante horários de pico ou em fins de semana de sol, além de feriados, por conta da procura da praia.

Com a construção, a Alameda Jatahy Fonseca será mão única sentido aeroporto, ou seja para quem deixa a orla de Stella Maris. Já quem quiser seguir para orla de Stela Maris vai pegar a nova Avenida Mãe Stella de Óxossi, pelo acesso ser mais fácil e rápido.

A nova Avenida, é fruto de um investimento de R$ 7,8 milhões. As intervenções foram feitas pela Superintendência de Obras Pública (Sucop).

A via foi antecipada em um mês por conta de esforços na obra, já que seria inaugurada em fevereiro. A nova Avenida Mãe Stela possui 3,2 km de extensão e 10,5m de largura e duas faixas. O trajeto terá o dobro da capacidade de tráfego, ganhando inclusive ciclofaixa e estacionamento com 1.108 vagas.

As melhorias contemplam ainda iluminação em LED, sistema de drenagem e construção de 11,7km de passeios com piso tátil. A velocidade máxima permitida será de 60km/h.

O bloqueio no trech/o entre a Dorival Caymmi e a Avenida Carybé, que precisou ser feito durante as obras, será aberto. Porém, quem vem da Av. Dorival Caymmi e desejar seguir sentido aeroporto vai precisar entrar na nova via e pegar o retorno na primeira via à esquerda. Assim, o condutor chegará na Avenida Dilson Jatahy Fonseca e seguirá sentido aeroporto. Não será mais possível ir direto da Dorival Caymmi para a Carybé.

Para orientar moradores e condutores que costumam passar pela região, a Transalvador vai disponibilizar PMVs (Painéis de Mensagens Variáveis) durante o fim de semana, além de agentes de trânsito no dia das alterações.

