Nota Salvador gera crédito para estudantes

Os cerca de 150 mil estudantes registrados no SalvadorCard já podem fazer o cadastro no site da Nota Salvador, por meio do CPF e senha, para obter créditos no cartão de bilhete eletrônico e usá-los no transporte coletivo.

O benefício foi lançado nesta quarta-feira, 27, às 15h, no Palácio Thomé de Souza. Um dia antes, conforme divulgado no evento, R$ 2 mil em crédito já haviam sido transferidos e, na manhã desta quarta, o valor repassado pelo programa era de R$ 711.

"O cidadão pode pedir a nota e ter o crédito, depois tem os recursos da arrecadação aplicados pela prefeitura. É uma política de educação tributária", ressaltou o secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto, ao falar dos benefícios diretos e indiretos do Nota Salvador.

O secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, disse que o projeto começa com estudantes, mas será expandido para toda a população: "Temos um cronograma para que, em seis meses, 69% do total de pessoas que usam o transporte coletivo (1,3 milhão) e pagam com o SalvadorCard possam ter acesso ao benefício. É um incentivo ao bilhete único".

O prefeito ACM Neto considera que a integração do SalvadorCard, principal ferramenta de acesso ao transporte, à Nota Salvador beneficia o cidadão e a prefeitura. "É uma forma de aperfeiçoar a fiscalização eletrônica de arrecadação do ISS e compartilhar o benefício dos gestos das pessoas em pedir a nota fiscal. Ganham todos: a prefeitura, o cidadão e o transporte público", afirmou.

Cadastramento

Para se cadastrar, o estudante informa CPF e senha para acesso ao sistema no site www.nota.salvador.ba.gov.br. Na opção cartão de transporte público, adiciona o número do cartão para resgate. Lê o regulamento para aceitar o cadastro e preenche o nome e CPF do titular do SalvadorCard e o nº do cartão.

Caso o CPF não confira com o número do cartão, o crédito não será realizado. Após isso, clica no campo transferir créditos para Salvador Card. Há, ainda, as opções de crédito em conta bancária ou para celulares pré-pagos da operadora Vivo, que já existiam.

A seguir, seleciona o cartão de destino do crédito e do valor a ser transferido. Podem ser indicados para transferência dos créditos até três cartões. O mínimo é R$ 5, e o máximo R$ 600, sendo que, para a transferência - o prazo é de até 10 dias - o saldo do cartão deve ser R$ 25.

