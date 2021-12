A mudança de nome da pasta trouxe também a proposta de uma mudança administrativa. A Sedur, antes conhecida como Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo passa a se chamar Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Segundo o novo gestor da pasta, João Xavier, a ideia é trazer uma nova dinâmica de otimizar o atendimento à população.

"O principal desafio, além do combate à Covid, é nós simplificarmos as ações da pasta, dando agilidade as requisições da população para que a gente possa desenvolver as atividades no menor tempo possível", comentou João, durante entrevista na manhã desta terça-feira, 12, para o 'Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM.

O gestor também destaca que por ser uma secretaria grande, a equipe ainda está em fase de análise para saber o que poderá ser feito durante os próximos quatro anos de gestão. "Nós ainda estamos avaliando a situação", disse.

Victor Rosa "Nosso principal desafio, depois da Covid, é simplificar as ações", diz novo gestor da Sedur

Covid-19

Além de agilizar o atendimento à população, o atual secretário de Desenvolvimento Urbano da capital baiana também pontuou que a manutenção dos decretos de enfrentamento à Covid-19 é outro foco a ser cumprido.

"O que é mais importante para a gente é garantir o cumprimento dos decretos contra propagação da Covid-19. Então nossa missão principal é esta força tarefa que estamos desenvolvendo com apoio da Guarda Civil e da Polícia Militar para que estes decretos sejam efetivamente cumpridos pela população para a gente combater a propagação da Covid", finalizou.

adblock ativo